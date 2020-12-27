لهذا السبب.. هنا شيحة مطلوبة على "جوجل"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
تصدر اسم الفنانة هنا شيحة، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 35 مع محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

حيث نشر "محمود" عبر خاصية الأستوري على موقع "انستجرام" رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

وهو ما اكد قصة الحب التي تربط بين هنا شيحة، ومحمود شاهين، والتي اثارت الجدل خلال الفترة الماضية، واكدت إلهام شاهين، في احدى التصريحات التليفزيونية لها بوجود صداقة قوية بينهما، وقالت "شاهين": "فعلًا في صداقة قوية جدًا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".

وفي تصريحات صحفية قالت إلهام شاهين، بوجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة، ومحمود شاهين، ولكنها في بداياتها، وقالت: "الاثنين في حالة ارتباط عاطفي ويحبان بعضها، ولكنها أوضحت أنّ تطورات قصة الحب ما زالت في البداية، والأمر لم يصل إلى الزواج بعد، خاصة أن الاثنين "شيحة وشاهين" إن أرادا الزواج سأكون أنا أول من يعلم ولن يتخطياني، بل سيأتيان لي لأبارك لهما هذا الحب الذي سيكون مصيره الزواج".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا شيحه محمود شاهين الفنانة هنا شيحه الفنانة الهام شاهين

أخبار تهمك

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يغيب عن موقعة إيبار في الليجا

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ 33 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من نصف ساعة

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إسماعيل ياسين.. ملك الكوميديا في "الألش" أبو "بوء كبير"

إلهام شاهين تهنئ المرأة المصرية بمناسبة عيدها

قصص الحب والزواج بالوسط الفني تبرهن على صدق مقولة "مفيش دخان بدون نار"

دوللي شاهين: عمري ما حسيت بوجود الأب في حياتي

بوسي شلبي تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه

إلهام شاهين تؤكد وجود علاقة عاطفية تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها وتُعلق :"في قصة حب لكن لسه موصلناش لموضوع زواج"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

05:03 م

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

04:21 م

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى