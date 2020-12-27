لهذا السبب.. هنا شيحة مطلوبة على "جوجل"

Advertisements

تصدر اسم الفنانة هنا شيحة، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 35 مع محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.



حيث نشر "محمود" عبر خاصية الأستوري على موقع "انستجرام" رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".



وهو ما اكد قصة الحب التي تربط بين هنا شيحة، ومحمود شاهين، والتي اثارت الجدل خلال الفترة الماضية، واكدت إلهام شاهين، في احدى التصريحات التليفزيونية لها بوجود صداقة قوية بينهما، وقالت "شاهين": "فعلًا في صداقة قوية جدًا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".



وفي تصريحات صحفية قالت إلهام شاهين، بوجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة، ومحمود شاهين، ولكنها في بداياتها، وقالت: "الاثنين في حالة ارتباط عاطفي ويحبان بعضها، ولكنها أوضحت أنّ تطورات قصة الحب ما زالت في البداية، والأمر لم يصل إلى الزواج بعد، خاصة أن الاثنين "شيحة وشاهين" إن أرادا الزواج سأكون أنا أول من يعلم ولن يتخطياني، بل سيأتيان لي لأبارك لهما هذا الحب الذي سيكون مصيره الزواج".

