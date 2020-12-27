الظلال الحمراء تخيم على مؤشرات البورصة المصرية بسبب كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، على خلفية الهلع من زيادة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المرتقبة عقب الإعلان عن اجتماع طارئ للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا اليوم خوفاً من المزيد من الإغلاق أسوة بما حدث فى الكثير من دول العالم خصوصا أوروبا وأمريكا.

وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12802 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة.
 

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