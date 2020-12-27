بالفيديو.. مدينة بدر تنتهي من فصل 6 خدمات عن المدن الأخرى.. ورئيس مجلس الأمناء: أعدكم بالأفضل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أعلن المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، اليوم الخميس، عن افتتاح المبنى الإداري للإدارة التعليمية بالمدينة، وحصولها على إدارة تعليمية مستقلة، وذلك بحضور عدد من القيادات.

ووجه "الزعيم" خلال الافتتاح، الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورؤساء هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضًا المهندس عمار مندور رئيس جهاز المدينة، على مجواتهم وتعاونهم في دعم افتتاح المشروعات بمينة بدر.

وقال "الزعيم" إن مجلس المدينة في تواصل استمر عام ونصف مع وزارة التربية والتعليم، من أجل افتتاح المبنى الإداري للإدارة التعليمية بالمدينة، موجهًا الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي، على اهتمامه بإنشاء إدارة تعليمية مستقلة للمدينة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء المدينة، أن وزير التعليم خاطب فورًا وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتوفير مقر للإدارة التعليمية الجديدة للمدينة، وتم التواصل مع مجلس المدينة، والانتهاء من كافة التجهيزات.

وأكد "الزعيم" احترامه وتقديسه للعلم والعلماء، وإيمانه الكامل بضرورة توجيه كافة أشكال الدعم لقطاع التعليم في مصر، موجهًا رسالة للمعلمين قائلًا: "أنتم من تصنعون الأجيال، وأمل مصر".

وتابع: "أعدكم بالأفضل، كفى أن تصبح مدينة بدر تابعة لمدن وإدارات أخرى، لابد أن نستقل كمدينة بكل خدماتنا، انتهى هذا العصر، علينا جميعًا أن ننساه، وأن نمضي قُدمًا اتجاه المشروعات والتطوير وخدمة المواطنين".

وأعلن "الزعيم" عن انتهاء مدينة بدر خلال الشهر الجاري، من فصل 6 خدمات كاملة عن المدن الأخرى، وذلك عن طريق إجراءات وتحركات كبيرة يقوم بها جهاز المدينة على كافة الأصعدة.

وشدد "الزعيم" على أن مدينة بدر اليوم تتمتع بمنظومة نقل لا توجد في أي مدينة من المدن الجديدة، وغير ذلك من خدمات تم افتتاحها وتطويرها خلال الفترة القليلة الماضية.

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وزاره التربيه مدينة بدر لافضل أعدكم بالأفضل 6 خدمات عن المدن الأخرى

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