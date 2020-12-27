الصين تعلن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:01 م
الصين
الصين
وكالات
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علقت السلطات الصينية، اليوم الأحد، حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

 

وأصدرت هيئة الطيران المدني الصينية، بيانًا قالت فيه إن الإجراء سيبقى ساريا حتى 10 يناير القادم، مضيفة أن القرار يشمل شركات الطيران الصينية الوطنية والأجنبية على حد سواء.

 

وقد أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في 14 ديسمبر، أن الباحثين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تكون وراء تفشي عدوى "كوفيد-19" بوتيرة سريعة في جنوب شرق بريطانيا.

 

وقال وزير الصحة البريطاني، إن التحليل الأولي يدل على أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، أما قدرتها على الإصابة فقد تزيد قدرة السلالات المعدية السابقة بنسبة 70%.

 

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