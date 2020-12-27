"تشغيل 2318 عامل".. جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة خلال 2020

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حظيت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، باهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية، خلال عام 2020م، كتشغيل 2318 عامل، وتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة.



ويرصد "الفجر"، جهود الدولة المصرية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2020م.



تشغيل ذوي الإعاقة

لم تغفل وزارة القوى العاملة، عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2020م، حيث شغلت نحو 2318 من ذوي القدرات الخاصة.



وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.



تخفيض ساعات العمل

وعملت القوى العاملة على تخفيض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.



تمكين ذوي الإعاقة

كما عملت الدولة، على دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.



حملات توعية للتعامل مع كورونا

وأطلقت حملات توعية عن كيفية تعامل ذوى الإعاقة مع ڤيروس كورونا المستجد ومستقبل العلاج عن بُعد للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك عن طريق ندوات عن بُعد موجهة للمصريين ودول أفريقيا وذلك بالتعاون مع شركة سيسكو Cisco العالمية ومركز دعم ذوى الإعاقة بنيجيرياCDC.



تنمية قدراتهم

ومن ضمن الدعم، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.



دعم مالي

وخصصت الدولة، دعم موارد صندوق "عطاء" بمقدار 100 مليون جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة.