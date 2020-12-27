قتلى بهجوم مسلح في شمال شرق الصين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:36 م
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 7 آخرون، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق البلاد،.

 

ووفقًا لوسائل إعلام رسمية، وقع الهجوم في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، خارج حمام ساونا وحمام عادي.

 

وقالت السلطات الصينية، إنها ألقت القبض على المشتبه به، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

 

 ويذكر أنه عادة ما يجري تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع، لأن القانون الصيني يقيد بيع وحيازة الأسلحة النارية.

 

وكانت السلطات، وصفت في الماضي مرتكبي مثل هذه الاعتداءات بأنهم "مرضى عقليا أو يحملون ضغينة ضد المجتمع".

 

وقد أصاب حارس أمن مدرسة يحمل سكينا 39 شخصا على الأقل، في روضة أطفال بمنطقة جوانجشي الجنوبية في يونيو من هذا العام. وحكم على الجاني بالإعدام.

 

وقتل رجل، في عام 2018 شخصا وأصاب 12 آخرين خلال هجوم بسكين في مركز تجاري بالعاصمة بكين.

 

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هجوم مسلح قتلى شمال شرق الصين

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