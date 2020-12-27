552 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة بكورونا في روسيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، لأول مرة منذ 4 أيام، أقل من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، 28284 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 29258 إصابة أمس السبت، و29018 إصابة الجمعة، و29935 إصابة الخميس.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6620 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (3761 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

 

ولا يزال معدل الوفيات الجديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا عند مستوى مستقر لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 552 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 567 وفاة أمس السبت، و563 وفاة الجمعة.

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