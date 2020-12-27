نقابة المهن التمثيلية تُعلق على تصريحات رانيا يوسف الجريئة
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
الفجر الفني
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خرجت نقابة المهن السينمائية بتعليق على التصريحات الجريئة التي أدلت بها الفنانة رانيا يوسف لقاء تلفزيوني لها حول إطلالتها المثيرة للجدل.وقال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنه سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتحدثت عن تلك التصريحات.
وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد نشرت عبر حسابها فيديو مدته 20 ثانية حيث كان جزءاً من لقاء تليفزيوني أجرته مؤخرًا مع المذيع العراقي نزار الفارس.وقالت رانيا في اللقاء التليفزيوني ردًا على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".