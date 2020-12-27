نقابة المهن التمثيلية تُعلق على تصريحات رانيا يوسف الجريئة

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد نشرت عبر حسابها فيديو مدته 20 ثانية حيث كان جزءاً من لقاء تليفزيوني أجرته مؤخرًا مع المذيع العراقي نزار الفارس.

وقالت رانيا في اللقاء التليفزيوني ردًا على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".