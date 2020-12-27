انتخابات اتحاد الطلاب.. لم يترشح أحد!





سيطرت حالة من العزوف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعات التى جرت فى 10 ديسمبر الجارى، ما أدى إلى عدم حسم الجولة الأولى من الانتخابات فى أى من كليات القاهرة الكبرى، لعدم تحقق النصاب القانونى بحضور 50%+1 من إجمالى الطلاب، باستثناء كلية واحدة هى كلية الزراعة جامعة القاهرة.





ورغم محاولات إدارات رعاية الشباب لحث الطلاب على المشاركة إلى أن جميعها باءت بالفشل، وخاضت أغلب الجامعات جولة ثانية للانتخابات لإعلان الفائزين الذين حصلوا على نسبة 20% + 1 من الأصوات، أو 1000 صوت.





وحسب مصادر أشرفت على العملية الانتخابية فقد أدى انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» بشكل أو بآخر على العملية الانتخابية، وبالرغم من عدم توقف الدراسة مع انطلاق الموجة الثانية من الفيروس، إلا أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا العزوف، ولم تشهد الجامعات نشاطاً انتخابياً تمهيدياً يذكر قبل انطلاق موعد التصويت، والذى انتهى الخميس 24 ديسمبر الجارى.





وتنص اللائحة على الحصول على المقعد بالتعيين من قبل عميد الكلية أو السلطة المختصة بالنشاط، فى حالة عدم حصول أى من المرشحين على النسبة المطلوبة فى جولة الإعادة.





ويقول مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، إن وزير التعليم العالى د.خالد عبد الغفار، يرى أن إدارات رعاية الشباب فشلت فى تحفيز الطلاب على خوض الانتخابات، وهو ما يرفضه أحد المسئولين بإحدى رعايات الشباب بجامعة القاهرة، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التحفيزية، بالإضافة لحملات التوعية عن فائدة المشاركة والترشح، لكن الأمر يتعلق بالخوف من الإصابة بالفيروس «الطلاب خائفون من القدوم إلى الجامعة»، وأوضح أن الانتخابات يلزمها وجود حياة جامعية نشطة، وهو أمر غير متوفر منذ العام الماضى الذى شهد إغلاقاً كاملاً للجامعات للحد من انتشار الفيروس.





وأوضح أن الانتخابات قابلها عدة مشكلات منها أن القانون نص على أن آلية التصويت يجب أن تتم فى يوم واحد، فى حين أن انتشار الفيروس يستلزم التباعد الاجتماعى، والجامعات تقوم بهذا الإجراء بالفعل بتقسيم حضور الطالب على أيـام منفصلة.





وفى جامعة حلوان حسمت الانتخابات بالتزكية، وأجريت جولة الإعادة فى 7 كليات بعد حسم التزكية فى 14 كلية، هى التمريض، التربية، الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، العلوم، الصيدلة، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، التربية الرياضية بنات، الفنون الجميلة، التكنولوجيا والتعليم، الاقتصاد المنزلى، الخدمة الاجتماعية، والفنون التطبيقية.





على الجانب الآخر شهدت جامعة سوهاج أجواء انتخابية نسبية، حيث أجريت جولة الإعادة فى 10 كليات، وهو ما لم يحدث فى غيرها من الجامعات.





ووضعت وزارة التعليم العالى، عدة شروط تزامنًا مع الدعاية الانتخابية، تمثلت فى البعد عن أى نشاط حزبى، أو سياسى، وعدم استخدام الشعارات السياسية والحزبية، وحظر لصق أى دعاية على جدران الكليات، وعدم استخدام مكبرات الصوت فى الطرقات والحرم الجامعى.





وفى كليات جامعة القاهرة فاز فيها أغلب أعضاء الاتحاد بالتزكية، بينما ترشح 1089 طالبًا للانتخابات، وتم الإعلان عن إجراء الانتخابات فى 8 كليات هى: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان الطلابية «بالتزكية» فى كليات الطب البيطرى، وطب الأسنان، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، والآثار، والآداب، والتجارة، والتربية النوعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتربية للطفولة المبكرة».





وتقدم 1010 طلاب لخوض انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس غير أنه لم يتم تحديد أى تفاصيل خاصة بالمستبعدين أو الكليات التى فازت بالتزكية.





أما فى جامعة حلوان فتم قبول 771 طالبا وطالبة لخوض الانتخابات فى مختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالباً و326 طالبة، وجرت الانتخابات فى 8 كليات فى 34 لجنة انتخابية.





وجرت التزكية فى 13 كلية هم: «التمريض والتربية والطب والحاسبات والذكاء الاصطناعى والعلوم والصيدلة والسياحة والفنادق والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بنات والفنون الجميلة والتكنولوجيا والتعليم والاقتصاد المنزلى والخدمة الاجتماعية».



