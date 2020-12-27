تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا صعبا أمام نيوكاسل بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره إيفرتون بنتيجة 2 / 2 بينما سقط نادي تشيلسي امام نظيره أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول 13 هدف

هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 11 هدف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 11 هدف

كالفرت لوين لاعب إيفرتون 11 هدف

برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف

باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 9 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 أهداف

كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 8 أهداف



