ماسبيرو يحتاج لـ 40 مليون جنيه شهرياً خلال 2021

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعا مع عدد من رؤساء القطاعات والإدارات، وطالبهم بسرعة البدء فى وضع وتنفيذ خطة العام الجديد 2021، والأهم أن يضع الجميع الأرباح المالية فى عين الاعتبار، لأن مخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية هى ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه.





وشدد زين، على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلانى وتسويقى لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم فى صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات فى تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.





وقدم رؤساء القطاعات خلال الاجتماع بعض المقترحات، وافق حسين على أهمها التى تمثلت فى ضرورة تنفيذ برنامج «مسابقات» يعتمد على الجمهور فى المقام الأول، خاصةً أن هذه البرامج قادرة على تحقيق عائد كبير لخزينة الهيئة، باعتبار أن وزارة المالية تعتبر أن الهيئة الوطنية هى هيئة اقتصادية تحقق ربحا بالأساس، ولا يجب أن تحمل موازنة الدولة أعباء جديدة. زين أشار خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والإعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردوداً إعلانياً أكبر لتعظيم موارد الهيئة.





مؤكدا أن صرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش منذ 2018، إضافة إلى رصيد إجازاتهم، هى من أكبر المشكلات المالية التى تواجه ماسبيرو، بجانب المشكلات والفروق المالية الخاصة بالموظفين الحاليين، لكن قرر «زين» تدارك ما يمكن تداركه فى الوقت المتبقى من العام الحالى.







