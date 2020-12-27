ماسبيرو يحتاج لـ 40 مليون جنيه شهرياً خلال 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
مريم سميح
Advertisements
عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعا مع عدد من رؤساء القطاعات والإدارات، وطالبهم بسرعة البدء فى وضع وتنفيذ خطة العام الجديد 2021، والأهم أن يضع الجميع الأرباح المالية فى عين الاعتبار، لأن مخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية هى ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه.

وشدد زين، على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلانى وتسويقى لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم فى صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات فى تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.

وقدم رؤساء القطاعات خلال الاجتماع بعض المقترحات، وافق حسين على أهمها التى تمثلت فى ضرورة تنفيذ برنامج «مسابقات» يعتمد على الجمهور فى المقام الأول، خاصةً أن هذه البرامج قادرة على تحقيق عائد كبير لخزينة الهيئة، باعتبار أن وزارة المالية تعتبر أن الهيئة الوطنية هى هيئة اقتصادية تحقق ربحا بالأساس، ولا يجب أن تحمل موازنة الدولة أعباء جديدة. زين أشار خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والإعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردوداً إعلانياً أكبر لتعظيم موارد الهيئة.

مؤكدا أن صرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش منذ 2018، إضافة إلى رصيد إجازاتهم، هى من أكبر المشكلات المالية التى تواجه ماسبيرو، بجانب المشكلات والفروق المالية الخاصة بالموظفين الحاليين، لكن قرر «زين» تدارك ما يمكن تداركه فى الوقت المتبقى من العام الحالى.


أخبار تهمك

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 16 ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

08:30 ص

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن