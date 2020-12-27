مخرج «بدر البدور» يتخلى عن روبى من أجل أمينة خليل

تواجه الفنانة روبى أزمة خلال هذه الفترة بسبب مسلسلها الجديد «بدر البدور»، الذى سبقت وأعلنت عن خوضها به الماراثون الرمضانى المقبل، ويشاركها بطولته الفنانين آسر ياسين ومحمد ممدوح، ومن تأليف مريم نعوم، وتدور أحداثه فى فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وتجسد روبى لأول مرة فيه شخصية فتاة من الغجر.





أزمة روبى تعود لاعتذار مخرج العمل كريم الشناوى، الذى فضل الفنانة أمينة خليل عنها، وقرر أن يتولى إخراج مسلسلها الجديد، المقرر أن تنافس به فى ماراثون رمضان المقبل، وهو أول بطولة مطلقة لها فى الدراما. وعلمنا أن روبى، أوشكت على الخروج من سباق رمضان المقبل، لعدم تواصل الجهة المنتجة على اتفاق مع مخرج يتولى إخراج المسلسل، وسيكون مصير العمل مجهولاً إذا استمر الحال لأول شهر يناير.





يشار إلى أن آخر إطلالة درامية للفنانة روبى على جمهورها كانت من خلال مسلسل «أهو ده اللى صار»، الذى عرض فى عام 2019 الماضى، الذى تعاونت فيه مع المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج حاتم على، وشاركها بطولته كل من الفنانين، أحمد داود، ومحمد فراج، وعلى الطيب،وسوسن بدر، ومحمود البزاوى، وآخرين.



