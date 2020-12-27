"بادر بتحديث بياناتك".. خطوات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المستفيدين عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف أربع دفعات سابقة في بدايه العام الحالى 2020، وكان ذلك بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا، وسيتم صرف المنحة الخامسة، وذلك لمساعده المتضررين، نظرا لأن الأزمة أثرت على إقتصاد البلاد والحالة المادية للمواطنين.

منحة العمالة غير المنتظمة
يتم صرف مرحله خامسة من منحة العمالة غير المنتظمة، لمساعدة العماله غير المنتظمة، كما يبحث جميع المستفيدين عن طريقة الاستعلام السريعة، حيث يمكن إرسال رسالة تحتوى على الرقم القومى على رقم 142، وسوف يأتي الرد فوراً برسالة تحتوى على تفاصيل المنحة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
- يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة (اضغط هنا).
- ويتم إختيار منحة العمالة الغير منتظمة.
- ثم يجب كتابة الرقم القومى.
- ويتم اختيار الدفعة الخامسة.
- وأخيراً يتم النقر على استعلام.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن موعد صرف الدفعة الخامسة، فمن المقرر أن يتم صرف الدفعة الخامسة في أول أسبوع من شهر يناير عام 2020.

ومن جهتها قامت وزارة القوى العاملة بالتأكيد على جميع المستفيدين من الدفعات السابقة أن يقوموا بالإسراع بتحديث بياناتهم عبر موقع وزارة القوى العاملة، وذلك ليتم الحصول على الدفعة الخامسة في الوقت المحدد بدون أي تأخير أو مشاكل في صرف المبلغ المستحق.

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