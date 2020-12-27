"بادر بتحديث بياناتك".. خطوات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة

يبحث العديد من المستفيدين عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف أربع دفعات سابقة في بدايه العام الحالى 2020، وكان ذلك بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا، وسيتم صرف المنحة الخامسة، وذلك لمساعده المتضررين، نظرا لأن الأزمة أثرت على إقتصاد البلاد والحالة المادية للمواطنين.





منحة العمالة غير المنتظمة

يتم صرف مرحله خامسة من منحة العمالة غير المنتظمة، لمساعدة العماله غير المنتظمة، كما يبحث جميع المستفيدين عن طريقة الاستعلام السريعة، حيث يمكن إرسال رسالة تحتوى على الرقم القومى على رقم 142، وسوف يأتي الرد فوراً برسالة تحتوى على تفاصيل المنحة.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

(اضغط هنا). - يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

- ويتم إختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- ثم يجب كتابة الرقم القومى.

- ويتم اختيار الدفعة الخامسة.

- وأخيراً يتم النقر على استعلام.



