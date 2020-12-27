موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
ارسنال
ارسنال
عبد القادر عرابي
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تغلب آرسنال على ضيفه تشيلسي بثلاثية مقابل هدف واحد، في ديربي لندن، الذي شهده ملعب الإمارات مساء أمس، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الجانرز عبر الثلاثي ألكسندر لاكازيت وجرانيت تشاكا وبوكايو ساكا، بينما سجل هدف البلوز الوحيد اللاعب تامي أبراهام.

بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده للنقطة 17 وتقدم للمركز الرابع عشر، بينما تراجع تشيلسي للمركز السابع، بعدما توقف رصيده عند النقطة 25.

ومن المقرر أن يحل آرسنال ضيفاً على ملعب "أميركان إكسبريس" لمواجهة برايتون، مساء الثلاثاء 29 ديسمبر.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.

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