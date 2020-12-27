تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
يوسف اوباما
يوسف اوباما
علي خلاف
Advertisements
شهدت مفاوضات مسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، تطورا مفاجئا بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك
رفض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تمديد عقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وتلقى يوسف أوباما عدة عروض في الفترة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف الخليجي، عبر الدوريين السعودي والإماراتي للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه وصلت مفاوضات مسؤولي الزمالك مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لطريق مسدود بعدما تمسك الاعب بمطالبه في الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد وهوا ما رفضته الإدارة البيضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف اوباما رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من كلوب على أنباء رحيل صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

12:59 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

08:30 ص

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن