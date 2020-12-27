ثورات وحروب وانفصال دول.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعاتها لـ2021 (فيديو)

قالت ماجي فرح، خبيرة الأبراج، إن عام 2021 سيكون أفضل من 2020، مشيرة إلى أنه سيكون هناك لقاح فعال وعلاج لفيروس كورونا.





وأضافت "فرح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "نسير نحو تغيير في المشهد العالمي، عام 2020 كان الأصعب، لن يكون أفضل في أول شهرين من السنة ولكن بعد ذلك سيكون هناك تحسن في بعض الأوضاع".





وتابعت خبيرة الأبراج: "لن نخرج من تداعيات 2020 بكل بساطة، ولكن اعتبارًا من الشهر الثالث من الممكن أن يجد العالم الدواء واللقاح الفعال لمواجهة هذا الوباء الذي أرعب العالم وغير كل الأوضاع الاقتصادية، وعام 2020 كان عام الكوارث والتوتر بين كل الدول".



