وزير الزراعة: مصر تنتج 13 مليار بيضة.. و1.4 مليار دجاجة (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المشروعات لتعظيم الثروة الحيوانية.





وأضاف "القصير"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 20 ألف مستفيد في المشروع القومي للبتلو بمبلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه.





وتابع وزير الزراعة، أن التمويل الحالي للمشروع القومي للبتلو وصل إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه، كاشفا عن أن مشروع التحسين الوراثي هدفه الرفع من إنتاجية السلالات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحسين السلالات المصرية، ونقوم بعملية تلقيح اصطناعي للحيوان للحفاظ علي الثروة الحيوانية.



