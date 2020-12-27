وزير الزراعة: مصر تنتج 13 مليار بيضة.. و1.4 مليار دجاجة (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المشروعات لتعظيم الثروة الحيوانية.

وأضاف "القصير"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 20 ألف مستفيد في المشروع القومي للبتلو بمبلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه.

وتابع وزير الزراعة، أن التمويل الحالي للمشروع القومي للبتلو وصل إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه، كاشفا عن أن مشروع التحسين الوراثي هدفه الرفع من إنتاجية السلالات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحسين السلالات المصرية، ونقوم بعملية تلقيح اصطناعي للحيوان للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وكشف أن مصر لديها ثروة حيوانية 6 ملايين و200 ألف رأس ماشية وأغنام وماعز، كما أن هناك اكتفاء ذاتيًا من اللحوم بنسبة 56%، ويوجد اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة، وحجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4 مليار دجاجة، و13 مليار إنتاج مصر من البيض، كما يتم تصدير منتجات الدواجن إلى غانا وعمان والإمارات، موضحا أنه تم الحصول على موافقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بـ 14 منشأة آمنة تماما.

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وزير الزراعة مصر بوابة الفجر الفجر إنتاج مصر من الدواجن

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