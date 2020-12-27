طبيب: إصابات كثيرة بفيروس كورونا بين الأطفال (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بمستشفى قصر العيني، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال تكون أقل حدة، وبالتالي تكون مثل الأمراض المعتادة، ولكن الفيروس منتشر بين الأطفال. 

وأضاف "البليدي"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن كورونا تسبب في نسيان أمراض أخرى مثل الأنفلونزا، وأمراض أخرى تسبب الوفيات، ففي عام 2017، توفى 61 ألف شخص بسبب الأنفلونزا، والعام الماضي توفى 22 ألف شخص.

وتابع  أستاذ طب الأطفال بمستشفى قصر العيني: "لا يوجد ما يثبت أن مصل الأنفلونزا، يساعد في علاج فيروس كورونا، فبروتوكول مصر مختلف عن بروتوكول أمريكا".

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