شاهد.. عضو لجنة الفيروسات: "كورونا" من الطبيعة ويعتبر امتدادًا لـ"سارس"

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قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بعين شمس وعضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه لا نستطيع أن نحسم أصل فيروس كورونا، وهو امتداد لمرض "سارس"، ولكنه من الطبيعة.



وأضافت "أنور"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن كل شخص يستجيب للفيروس بطريقة مختلفة، نتيجة قابلية الشخص للمرض، ومناعة الجسد تؤثر، بحسب السن والأمراض، فرد فعل الجسم للمرض مختلفة، ولكن الفيروس قد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.



وتابعت عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي: "يقال إن هناك تحورًا جديدًا في الفيروس يسبب أعراض مختلفة، وكذلك العلاج، فهناك من يتأخر في تلقي العلاج، فإذا تأخر أي مصاب في العلاج يحدث مضاعفات، وهناك فحوصات تكشف تأثير الفيرس أثر على دم المريض وفحوصات خاصة لتأثير الفيروس على القلب والأوعية الدموية".



وكشفت أنه في بداية كورونا، كانت المسحة هي التي تحدد ما إذا كان الجسم مصاب أم لا، ولكن العلماء أجمعوا أن الشخص المصاب لا بُد أن يبدأ العلاج عند بداية ظهور الأعراض.

