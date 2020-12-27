وزير الزراعة: الدولة وفرت احتياجات المواطن خلال الجائحة والسلع لم تنقص (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:22 ص
السيد القصير
السيد القصير
داليا الحسين
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة حقق نموًا إيجابيًا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "القصير" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن قطاع الزراعة حقق نموا إيجابيًا رغم جائحة كورونا، كما أن الدولة المصرية نجحت في تلبية كل احتياجات المجتمع في ظل جائحة كورونا.

وكشف وزير الزراعة، أن هناك دولًا متقدمة كانت تعاني من نقص شديد في السلع خلال جائحة كورونا، موضحا أنه لم يحدث نقصًا في أي سلعة خلال جائحة كورونا في الأسواق المصرية.

واستطرد أنه تم توفير منافذ توزيع متنقلة للسلع وبأسعار مناسبة خلال جائحة كورونا، وساهمت هيئة الخدمات البيطرية بتطهير المنشآت خلال جائحة كورونا، حيث تم تطهير أكثر من 20 ألف مؤسسة من خلال وزارة الزراعة مع الاستمرار على تنفيذ ذلك خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وشدد على أنه رغم جائحة كورونا تم فتح أكثر من سوق جديد في البرازيل واليابان وجنوب أفريقيا وغيرهم، كما أن منتج البرتقال المصري أصبح رقم واحد في العالم وكل الدول تطلبه.

واستطرد، أن المراكز والمعامل البحثية بوزارة الصحة تفحص كل المنتجات الزراعية قبل طرحها في الأسواق، للتأكد من صلاحيتها وسط سعي لتطوير منظومة الحجر الزراعي من خلال التتبع، موضحا أن منتج العنب يتم تحليل نسبة السكر فيه للتوافق مع الدولة الراغبة في استيراده، و20% من صادرات مصر من القطاع الزراعي.

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