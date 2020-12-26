ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، مساء اليوم السبت، حملة برئاسة المحاسب نشأت معبد، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية، لمتابعة إلتزام الورش الحرفية والمحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة، وإلتزامها بالإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



قاد الحملة، رئيس الوحدة المحلية بمشاركة، كل من: علي حماد نائب رئيس الوحدة المحلية، وعبد الباسط الكاشف رئيس قسم الإشغالات، ودسوقي محمد دسوقي، رئيس قسم الأزمات والطوارئ، وربيع سعد، رئيس قسم العلاقات العامة، والأقسام والإدارات المعنية بالوحدة المحلية «النظافة والبيئة والكهرباء والتنظيم والحملة الميكانيكية».



وضبطت الحملة بعض المقاهي المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم «الشيشة» للزبائن المترددين على المقهى، وكذلك قامت الحملة برفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة إهناسيا، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة تجاه المخالفين.



وقال نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية، إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيما يتعلق بالخدمات الحيوية،ومواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



وأضاف، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ خطتها، لتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وتحقيق الإنضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى وكذلك حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.



وأكد رئيس الوحدة المحلية، على أنه تجرى المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من الوحدة المحلية، ورؤساء القرى، حيث تنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، حيث لا تهاون في ذلك، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.