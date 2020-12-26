ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، مساء اليوم السبت، حملة برئاسة المحاسب نشأت معبد، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية، لمتابعة إلتزام الورش الحرفية والمحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة، وإلتزامها بالإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

قاد الحملة، رئيس الوحدة المحلية بمشاركة، كل من: علي حماد نائب رئيس الوحدة المحلية، وعبد الباسط الكاشف رئيس قسم الإشغالات، ودسوقي محمد دسوقي، رئيس قسم الأزمات والطوارئ، وربيع سعد، رئيس قسم العلاقات العامة، والأقسام والإدارات المعنية بالوحدة المحلية «النظافة والبيئة والكهرباء والتنظيم والحملة الميكانيكية».

وضبطت الحملة بعض المقاهي المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم «الشيشة» للزبائن المترددين على المقهى، وكذلك قامت الحملة برفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة إهناسيا، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة تجاه المخالفين.

وقال نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية، إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيما يتعلق بالخدمات الحيوية،ومواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ خطتها، لتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وتحقيق الإنضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى وكذلك حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، على أنه تجرى المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من الوحدة المحلية، ورؤساء القرى، حيث تنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، حيث لا تهاون في ذلك، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)
ضبط "شيش" داخل مقاهي مخالفة خلال حملة "ليلة" لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا في إهناسيا ببني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد هاني غنيم محافظة بني سويف محافظ بني سويف كورونا صحة بني سويف رئيس مركز اهناسيا جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف اهناسيا المحال التجاريه أمن بني سويف

أخبار تهمك

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب ردًا على إمكانية رحيل صلاح: لا يمكن إجبار أحد على البقاء

منذ أقل من ساعتين

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تطور جديد بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز: لا يوجد قرار بتعليق التعليم والحكومة لا تعمل في الخفاء (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 10 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إزالة 683 حالة إشغالات وتعديات من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)

إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)

إزالة 1016 حالة إشغالات في حملتين بإهناسيا والواسطى ببني سويف (صور)

رفع وإزالة 454 حالة إشغالات وتحرير 22 محضر بيئة في حملة مكبرة ببني سويف (صور)

إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)

نقل 90 طن قمامة وتحرير 13 محضر بيئة ورفع إشغالات في حملة بإهناسيا ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

11:00 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن