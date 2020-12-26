"مصر للطيران" تكشف حقيقة حظر السفر في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:32 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
Advertisements
كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، حقيقة حظر الطيران في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال "زكريا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت إنه لا يوجد أي حظر على الطيران سوى الدول التي تحظر طيرانها لمواجهة كورونا وهي السعودية والكويت وعمان.

وأضاف "نعمل حتى صدور أي قرار من الحكومة بالقيام بحظر الطيران ضد أي دولة، وتم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد بين الركاب وإصدار بطاقة الصعود الكترونيا من المنزل، والاشتراط على الراكب ارتداء الكمامة طوال الرحلة".

وأشار إلى انتشار أدوات التعقيم والتطهير وتنقية الهواء من الجراثيم بنسبة 99%، مع عدم سفر أو دخول أي راكب إلا بشهادة مسحة أو سي ار التي لا يكون مر عليها 72 ساعة على الأقل.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.

وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر للطيران مصر كورونا حظر السفر

أخبار تهمك

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز: لا يوجد قرار بتعليق التعليم والحكومة لا تعمل في الخفاء (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين و 5 دقيقة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 5 ساعات

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

توقعات بخسائر 205 مليار جنيه في قطاع الطيران بسب "كورونا"

محافظ أسيوط يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

تعرف على حقيقة إعلان وزيرة الصحة لـ "حظر التجوال الشامل"

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

تعقيم القطارات والمحطات داخل هيئة السكك الحديدية (صور)

وزير الطيران: خطة فتح المطارات مرنة وقابلة للتعديل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

10:01 م

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن