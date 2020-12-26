مصيلحي يزور مدافع الاتحاد السكندري بعد خضوعه لعملية جراحية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:28 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
إسلام عودة
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حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى على زيارة محمود شعبان مدافع الفريق بعد إجراء الأخير عمليه جراحية فى قدمه  ظهر اليوم  تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز . 

وكان محمود شعبان لاعب الإتحاد السكندرى أصيب بكسر فى القدم أثناء تدريب الفريق أمس . 

وأجرى إبراهيم حسن مدير الكرة، اتصالات عديدة أمس وتم التنسيق مع محمد عنان طبيب الفريق وعمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى من أجل سرعه إجراء العملية .

ورافق محمد عبد الفتاح أخصائي التأهيل بالفريق اللاعب المصاب أثناء إجراء العملية . 
 
ويلتقى فريق الإتحاد السكندرى مع الأهلى يوم الإثنين القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز. 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط .

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محمد مصيلحي محمد شعبان رياضة الاتحاد السكندري اخبار الرياضة

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