مصيلحي يزور مدافع الاتحاد السكندري بعد خضوعه لعملية جراحية
السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:28 م
إسلام عودة
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حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى على زيارة محمود شعبان مدافع الفريق بعد إجراء الأخير عمليه جراحية فى قدمه ظهر اليوم تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز .
وكان محمود شعبان لاعب الإتحاد السكندرى أصيب بكسر فى القدم أثناء تدريب الفريق أمس .
وأجرى إبراهيم حسن مدير الكرة، اتصالات عديدة أمس وتم التنسيق مع محمد عنان طبيب الفريق وعمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى من أجل سرعه إجراء العملية .
ورافق محمد عبد الفتاح أخصائي التأهيل بالفريق اللاعب المصاب أثناء إجراء العملية .
ويلتقى فريق الإتحاد السكندرى مع الأهلى يوم الإثنين القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط .
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