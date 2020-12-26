محافظ بني سويف: تلقينا 121 ألف و360 طلب تصالح في مخالفات البناء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، بإن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى اليوم"وصل إلى 121 ألف و360طلبًا" مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن الخميس القادم هو آخر موعد لتلقى الطلبات، ولن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات للتصالح.

وطالب المحافظ، المواطنين، بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشّدد المحافظ، على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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