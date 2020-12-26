شهد شقيقة شريف رمزي تعلن إصابتها بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصيبت المنتجة شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، وابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي بفيروس كورونا.

وأعلنت "رمزي" عن ذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".


يذكر أن أولى مشاركات شهد رمزي في عالم الإنتاج من خلال فيلم "الخطة العايمة"، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن، وعلي ربيع.

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