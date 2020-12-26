التعادل السلبي يحسم مواجهة ساوثهامبتون وفولهام في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:00 م
والكوت
والكوت
وكالات
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انتهت مباراة ساوثامبتون أمام مضيفه فولهام بالتعادل السلبي بدون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وهدد فولهام ضيفه من الهجمات المرتدة المبكرة عبر أندريه-فرانك أنجويسا وأديمولا لوكمان، بينما سدد قائد ساوثامبتون جيمس وارد-براوس ركلة حرة في إطار المرمى في الدقيقة 26.

وكثف ساوثامبتون هجماته في الشوط الثاني وأجبرت تسديدة شين لونغ حارس فولهام ألفونس أريولا على التدخل بإنقاذ رائع.

وهز لونج، الذي عوض غياب داني إنجس مهاجم ساوثامبتون المصاب، الشباك قبل 15 دقيقة على النهاية لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبدا أن هدف ثيو والكوت المتأخر سيمنح النقاط الثلاث لساوثامبتون، لكن نظام حكم الفيديو المساعد وجد تشي آدامز متسللا أثناء بناء الهجمة.

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