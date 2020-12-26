التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

حسم لقاء الكلاسيكو الذي جمع بين فريقي الاتحاد والهلال، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.





سجل فريق الاتحاد الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، أولًا في الدقيقة 20 عن طريق عبدالرحمن العبود من صناعة سعود عبدالحميد، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.





وفي الشوط الثاني، ظلت الشباك ساكنة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 86، من صناعة جيوفينكو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.



