التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
حسم لقاء الكلاسيكو الذي جمع بين فريقي الاتحاد والهلال، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

سجل فريق الاتحاد الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، أولًا في الدقيقة 20 عن طريق عبدالرحمن العبود من صناعة  سعود عبدالحميد، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظلت الشباك ساكنة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 86، من صناعة جيوفينكو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما قفز فريق الاتحاد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حجازي الهلال الكلاسيكو الدوري السعودي الاتحاد

أخبار تهمك

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ ساعة الا ربع

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني

منذ 12 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ يوم

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة السابعة

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

النصر ضد الاتحاد 1/1 في الدوري السعودي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

اتحاد جدة يسقط في فخ أمام الحزم بالدوري السعودي

الهلال يسحق النصر برباعية في الدوري السعودي للمحترفين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

08:30 م

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن