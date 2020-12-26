هواوي تطلق هاتف Nova 8 وتعلن عن السعر والمواصفات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
هواوي تطلق هاتف Nova 8 وتعلن عن السعر والمواصفات

اعلنت شركة Huawei الصينية عن اطلاق مجموعة من هواتفها الذكية المتطورة، والتي تنتمي إلى سلسلة Nova المميزة، وتعتبر أحدث الأجهزة الذكية التي سيتم إطلاقها في فترة العام الجديد 2021.


هاتف Nova 8

يعمل هاتف Huawei nova 8 بمعالج Kirin 985 ، والذي يأتي جنبًا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت ، ويأتي الهاتف مزودًا بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة. 

يتميز nova 8 بشاشة OLED منحنية مقاس 6.57 بوصة ، بدقة FHD + ، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية ، بالإضافة الى فتحة على شكل ثقب في منتصف الشاشة مخصصة لـ كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ولأول مرة يأتي هاتف Huawei nova 8 بكاميرا خلفية رباعية بتكوين بيضاوي الشكل على شكل رقم (8) باللغة الإنجليزية أهمها بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل والاثنتان الأخريان للتصوير. في العمق والماكرو بدقة 2 ميغا بكسل.

هاتف Huawei nova 8 مدعوم بواجهة مستخدم EMUI 11، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 10 ، ويأتي مع خدمات Huawei HMS ، ويحتوي الهاتف على بطارية 3800mAh تدعم تقنية الشحن السريع 66W المشابهة لـ هواتف هواوي الرائدة. 40.

يتوفر nova 8 بأربعة خيارات للألوان: الأخضر والأرجواني والفضي والأسود، بسعر 505 دولارًا (ما يعادل 7929 جنيهًا مصريًا) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، في حين أن طراز 8 + 256 جيجابايت يبلغ سعرها 565 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 8872 جنيه وسيتوفر الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 30 ديسمبر.

مواصفات وسعر Nova 8 Pro
يأتي nova 8 Pro بشاشة OLED أكبر بقياس 6.72 بوصة بدقة FHD +، مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز في الثانية، كما يشترك الهاتف في بعض المواصفات مع الإصدار السابق، ولكنه يختلف من حيث الكاميرا الأمامية التي يأتي مع عدسة مزدوجة أطول. يسار الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل.

يحتوي nova 8 Pro على نفس إعداد الكاميرا الخلفية، لكنه يتضمن بطارية أكبر قليلاً 4000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، ويتوفر الهاتف بسعر 611 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 9594 جنيهًا مصري.


هواوي تطلق هاتف Nova 8 وتعلن عن السعر والمواصفات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هواوي نوفا 8 برو العام الجديد 2021 Nova 8 pro

أخبار تهمك

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ 42 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ 42 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ نصف ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ يوم

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 3 ساعات

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أفضل 8 هواتف "صينية" على الإطلاق حالياً

هاتف "Huawei Nova 3" يظهر قبل موعد إطلاقه الرسمي

تعرف على مواصفات هاتف هاتف هواوي نوفا 3 الجديد

رسميا.. هواوي تطلق هاتفها "Y7 Pro 2019" الجديد مع معالج سناب دراجون 450

تعرف على الفرق بين الوضع "الصامت" و"الطيران" و"عدم الإزعاج" في هواتف أندرويد

Nova 5T | كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي Huawei الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

08:30 م

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن