هواوي تطلق هاتف Nova 8 وتعلن عن السعر والمواصفات

اعلنت شركة Huawei الصينية عن اطلاق مجموعة من هواتفها الذكية المتطورة، والتي تنتمي إلى سلسلة Nova المميزة، وتعتبر أحدث الأجهزة الذكية التي سيتم إطلاقها في فترة العام الجديد 2021.





هاتف Nova 8

يعمل هاتف Huawei nova 8 بمعالج Kirin 985 ، والذي يأتي جنبًا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت ، ويأتي الهاتف مزودًا بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

يتميز nova 8 بشاشة OLED منحنية مقاس 6.57 بوصة ، بدقة FHD + ، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية ، بالإضافة الى فتحة على شكل ثقب في منتصف الشاشة مخصصة لـ كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ولأول مرة يأتي هاتف Huawei nova 8 بكاميرا خلفية رباعية بتكوين بيضاوي الشكل على شكل رقم (8) باللغة الإنجليزية أهمها بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل والاثنتان الأخريان للتصوير. في العمق والماكرو بدقة 2 ميغا بكسل.

هاتف Huawei nova 8 مدعوم بواجهة مستخدم EMUI 11، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 10 ، ويأتي مع خدمات Huawei HMS ، ويحتوي الهاتف على بطارية 3800mAh تدعم تقنية الشحن السريع 66W المشابهة لـ هواتف هواوي الرائدة. 40.

يتوفر nova 8 بأربعة خيارات للألوان: الأخضر والأرجواني والفضي والأسود، بسعر 505 دولارًا (ما يعادل 7929 جنيهًا مصريًا) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، في حين أن طراز 8 + 256 جيجابايت يبلغ سعرها 565 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 8872 جنيه وسيتوفر الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 30 ديسمبر.

مواصفات وسعر Nova 8 Pro

يأتي nova 8 Pro بشاشة OLED أكبر بقياس 6.72 بوصة بدقة FHD +، مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز في الثانية، كما يشترك الهاتف في بعض المواصفات مع الإصدار السابق، ولكنه يختلف من حيث الكاميرا الأمامية التي يأتي مع عدسة مزدوجة أطول. يسار الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل.

يحتوي nova 8 Pro على نفس إعداد الكاميرا الخلفية، لكنه يتضمن بطارية أكبر قليلاً 4000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، ويتوفر الهاتف بسعر 611 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 9594 جنيهًا مصري.