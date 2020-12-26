طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على حالة فرجاني ساسي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:51 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
رامي بيشاي
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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أنه تم الاطمئنان علي حالة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وذلك بعد إصابته بكدمة والتي تعرض لها في مران أمس.

أضاف أسامة أن حالة ساسي جيدة، موضحا أنه فضل خوض اللاعب لتدريبات في جمانيزيوم النادي اليوم ، على أن ينتظم بشكل طبيعي غدا الأحد في التدريبات وعليه ستتأكد جاهزيته بشكل طبيعي.

وفيما يخص المجموعة التي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا ، فقد كشف محمد أسامة عن أن حالتهم مستقرة، وسيخضعون لفحوص خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم ، على أن يواصلوا البروتوكول العلاجي والعزل المنزلي خلال الوقت الحالي.

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