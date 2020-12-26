مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بالكريسماس عبر "إسنتجرام"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان مصطفي شعبان، على تهنئة جمهوره بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر مصطفي شعبان صورة له وعلق قائلا:" كل سنة وانتو طيبين 😊"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور".

وقرر فريق عمل مسلسل "عش الدبابير" الذى يقوم ببطولته النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد السفر الى لبنان بعد اسبوعين تقريبا للبدء فى تصوير أولى مشاهد العمل هناك والتي تستمر لمدة أسبوعين تقريبا.

وانضمت مؤخرا الفنان دلال عبد العزيز الى قائمة النجوم المشاركين في العمل والذى من المقرر ان يتم عرضه فى رمضان المقبل.




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مصطفى شعبان مسلسل عش الدبابير الفنان مصطفى شعبان

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