طارق الجيوشي يطالب بتخفيض سعر توريد الغاز للمصانع إلى 3 دولار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وجه طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، التحية إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 شهور.

وتابع الجيوشي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "قرار إيقاف الاستيراد 3 شهور مؤقت، لحين دراسة الموقف وبحث إمكانية تجديده"، مؤكدا أهمية مواكبة قرارات الدولة للأزمات لتشجيع الصناع على التصدير.
وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات "يجب الاستحواذ على السوق الأفريقية كما أكد الرئيس السيسي، كوننا الأقرب لها"، مشيرا إلى أن السعر العادل للغاز 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار.

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وزارة الصناعة اسعار الغاز للمصانع

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