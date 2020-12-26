أرقام مهمة في نتائج الانتخابات الطلابية بالجامعات الحكومية.. اعرفها

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أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج الانتخابات الطلابية، التي أقيمت في الجامعات الحكومية.



جاء ذلك بعدما اختتمت الجامعات، يوم الخميس الماضي، أعمال الانتخابات الطلابية، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، على مستوى كل جامعة، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه، على مستوى الكليات، بحسب الجدول الزمني المحدد لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات.



وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج الانتخابات.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أرقاما مهمة فى الانتخابات الطلابية التى جرت في الجامعات الحكومية، والتى تم الإعلان عن نتائجها، اليوم السبت:



- في يوم 2 ديسمبر الحالى، اعتمد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الجداول الانتخابية.



- وفي يوم 3 ديسمبر الحالي، تم الإعلان عن إجراء الانتخابات الطلابية.



- أقيمت الانتخابات الطلابية خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر الحالي.



- بلغ عدد الطلاب المتقدمين 23 ألفا، و646 طالبا وطالبة.



- بلبغ عدد الطعون المقدمة 1164 طعنا، تم قبول 476 منها.



- بعد الطعون، بلغ أعداد المتقدمين 23 ألفا، و170 طالبا وطالبة،.



- بعد التنازلات أصبح العدد النهائي المتقدم للانتخابات 22 ألفا، و278 طالبا وطالبة.



- تقدم للانتخابات 12 ألفا، و578 طالبا، و9 آلاف، و700 طالبة.



- جاء عدد أعضاء اللجان الطلابية على النحو التالي:



اللجان الرياضية 2704 طلاب وطالبات.



اللجان الاجتماعية 2763 طالبا وطالبة.



اللجان الجوالة 2472 طالبا وطالبة.



اللجان الثقافية 2640 طالبا وطالبة.



اللجان الفنية 2746 طالبا وطالبة.



الأسر 2631 طالبا وطالبة.



اللجان العلمية 2659 طالبا وطالبة.



- اكتمل النصاب في التصويت والتزكية في 66.35%، وتمت الإعادة على 33.65%.



- شهدت الانتخابات الطلابية فوز 57 طالبة بمنصب رئيس اتحاد كلية من إجمالي 422، بنسبة 13.5%،



- فازت 111 طالبة بمنصب نائب رئيس اتحاد كلية بنسبة 26.3%.



- كما حصدت الطالبات 7 مراكز نائب رئيس اتحاد جامعة وهي جامعات القاهرة، ومطروح، ودمنهور، والفيوم، والأقصر، وطنطا، وبنها، بنسبة 26%.



- وحصدت الطالبات 44 مكانا كأمين لجنة عليا من أصل 189، بنسبة 23.28%.



- كما حصدت الطالبات 60 منصبا كأمين مساعد لجنة عليا، بنسبة 31.7%.



- من المقرر إجراء الانتخابات الطلابية خلال الأسبوع الحالي لإحلال الأماكن التي شغرت نتيجة التصعيد إلى مراكز أعلى.



وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، تنص المادة 21 من اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، على أن يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الكليات أو المعاهد، ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد، على أن تعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التى كان يشغلان إياها قبل انتخابهما، ويتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الجامعة من بين الأمناء والامناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد، على أن تعاد الانتخابات فى لجان الأمين والأمين المساعد على المقاعد التى كانا يشغلان إياها قبل انتخابها.