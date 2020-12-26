فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام المصري

فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام المصري
السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:40 م
ولاء حسني
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران
خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعماد فتحي ومصطفى شبيطة وعلى محمد وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمد عادل "أمو".ع
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