يحيى الفخراني يستكمل تصوير مسلسله الجديد بجاردن سيتي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستكمل الفنان الكبير يحى الفخراني، تصوير باقي مشاهدة من مسلسلة الجديد "نجيب زاهي ذركش"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

وتجمع المشاهد بين الفنان يحي الفخراني، وبين فريق العمل، ويستمر التصوير يومين في نفس الديكور في جران سيتي، ويعود لديكور القصر بمدينة الإنتاج الإعلامى.

ويقدم الفخراني دورا جديدا عليه ويظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان المقبل، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه.

ويشارك فى بطولة مسلسل "نجيب زكي ذركش" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

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يحي الفخراني مسلسل نجيب ذكي ذركش الفنان يحي الفخراني

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