أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه الاسبوع الماضي.. " الدولار" يرتفع و"اليورو"يتراجع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:33 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار اليورو في تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات قوية مقابل الجنيه بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق له إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2020.

 

ونزل سعر صرف" اليورو" الأسبوع الماضي  من أعلى مستوياته التي حققها في تعاملات الأسبوع  السابق له عند 19.18 جنيه للشراء و 19.31 جنه للبيع، إلى مستويات 19.08 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع فاقدا نحو 10 قروش.

 

وعلى صعيد باقي أسعار العملات الأجنبية الاسبوع الماضي، فقد خسر سعر صرف "الجنيه الاسترليني" أمام الجنيه المصري نحو 0.13 قرشا ليصل بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي إلى مستويات 21.25 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع بالبنك المركزي،  أما سعر الدولار مقابل الجنيه فقد حقق زيادة طفيفة في تعاملات الأسبوع الماضي  بقيمة اربع قروش لغلق تعاملاته عند مستويات 15.65جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



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