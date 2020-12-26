بسنت شوقي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

Advertisements

نفت بسنت شوقي خطيبة الفنان محمد فراج شائعات إصابتها بفيروس كورونا وذلك عقب الشائعا التي لاحقت "فراج".



وكتبت "شوقي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد الله نيجاتيف يا بنى ادمين".



وكانت قد انتشرت شائعات عن إصابة الفنان محمد فارج بفيروس كورونا، مما جعل الشائعات تلاحق خطيبته أيضا لكونها مخالطة له.