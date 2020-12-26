بسنت شوقي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
نفت بسنت شوقي خطيبة الفنان محمد فراج شائعات إصابتها بفيروس كورونا وذلك عقب الشائعا التي لاحقت "فراج".

وكتبت "شوقي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد الله نيجاتيف يا بنى ادمين".

وكانت قد انتشرت شائعات عن إصابة الفنان محمد فارج بفيروس كورونا، مما جعل الشائعات تلاحق خطيبته أيضا لكونها مخالطة له.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد فراج الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الأهلي خلال ساعات

منذ ساعة

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة في مران اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فنانين تطاردهم شائعات الوفاة أخرهم "هادي الجيار"

آخرهم مهاجم الأهلي.. 6 نجوم عرب طالتهم شائعات الإصابة بـ"كورونا"

أبرزهم حسن حسني.. نجوم واجهوا شائعات وفاتهم بطريقتهم الخاصة

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

"للاطمئنان فقط".. محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

بسنت شوقي تتصدر يترند جوجل لهذا السبب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

05:31 م

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن