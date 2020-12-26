نجم الأهلي يتعرض لإصابة في مران اليوم
السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:03 م
علي نبوي
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تعرض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى، قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب.
من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم، موضحاً أن المدير الفني حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة.
وأشار مدير الكرة إلى أن موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية؛ للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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