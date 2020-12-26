نجم الأهلي يتعرض لإصابة في مران اليوم

تعرض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى، قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب.





من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم، موضحاً أن المدير الفني حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة.





وأشار مدير الكرة إلى أن موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية؛ للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.





ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.



