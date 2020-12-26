سكرتير عام نقابة الإعلاميين ينعي كبير مخرجي القناة السادسة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:31 م
الدكتور سيد شحاتة
الدكتور سيد شحاتة
ميسون أبو الحسن
Advertisements
نعى الإعلامي محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الزميل والصديق ورفيق الدرب، الإعلامي الدكتور سيد شحاتة كبير المخرجين بالقناة السادسة، الذي توفى أمس أثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال سكرتير عام نقابة الإعلاميين في بيان له، إن الدكتور سيد شحاتة كان رمزًا للاحترام والإخلاص في عمله؛ فقد أثرى الإتلام الرياضي طوال مشواره المهني، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولأصدقائه ومحبيه.

ودعا محجوب سعدة المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين كبير مخرجي القناة السادسة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب رودريجو عن ريال مدريد بسبب الإصابة

منذ 41 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ يوم

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ ساعتين

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وفاة إمام في حادث سير.. والأوقاف تصرف 10 آلاف جنيه مساعدة

"الفجر" تنعى الزميل حازم دياب

نقيب الصحفيين ينعى الزميل الراحل معتز الجمل

"دفتر عزاء".. هكذا نعى مجلس نقابة الصحفيين وفاة أول زميل بكورونا

المرض يطال طفله الرضيع.. القصة الكاملة لوفاة أول صحفي بفيروس كورونا

عاجل.. وفاة موظفة بـ"ماسبيرو" إثر إصابتها بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:04 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

01:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

11:00 ص

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

01:03 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن