سكرتير عام نقابة الإعلاميين ينعي كبير مخرجي القناة السادسة

نعى الإعلامي محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الزميل والصديق ورفيق الدرب، الإعلامي الدكتور سيد شحاتة كبير المخرجين بالقناة السادسة، الذي توفى أمس أثر إصابته بفيروس كورونا.





وقال سكرتير عام نقابة الإعلاميين في بيان له، إن الدكتور سيد شحاتة كان رمزًا للاحترام والإخلاص في عمله؛ فقد أثرى الإتلام الرياضي طوال مشواره المهني، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولأصدقائه ومحبيه.



