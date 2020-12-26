



الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، يبحث الآلاف من المواطنين حول التعرف على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد ان قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالاستعلان عن الموعد الذي سيتم فية صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين الذين تجاوز عددهم الى اكثر من 2 مليون مستحق، وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بأنة يمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الخاص بالمستفيد عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة للتوجة الى صرف المعاش في الموعد الذي حددتة وزارة التضامن الاجتماعي.





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

الآن يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لمعرفة موعد صرف المعاش من خلال اتباع الخطوات الآتية:





- الذهاب الى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).





- ستجد خانة مخصصة لإدخال الرقم القومي قم بكتابة الرقم القومي لصاحب كارت معاش تكافل وكرامة في هذه الخانة بشكل صحيح.





- بعد ان تقوم بإدخال الرقم القومي قم بمراجعتة للتأكد من عدم وجود خطأ ومن ثم اضغط على زر الاستعلام لتظهر لك التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.





تسجيل شكوي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ايضا خدمة لتسجيل شكوى او الاستفسار عن اى شىء بخصوص معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المُرفق في الاعلي، والضغط على زر تسجيل شكوى الموجود بجانب زر الاستعلام



