مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انهيارات وعواصف ثلجية بإيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، مقتل 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرون فضلا عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بأن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.

وكان الهلال الأحمر الإيراني، أفاد بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.

وأوضح حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أن عدد قتلى الانهيارات الثلجية في مرتفعات طهران ارتفع إلى ثمانية، و"لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".