اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة بالكويت

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:22 م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
وكالات
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اعتقلت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة ويعتنقون فكرا متطرفًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، ذكر مصدر أمني مطلع بأن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المساندة في وزارتي التجارة والشؤون والبلدية، أحالت 68 وافدا إلى سجن الإبعاد في عدة تهم مختلفة تم ضبطها خلال الفترة الحالية، التي تشهد خلالها البلاد اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

 

وقال المصدر، إن الأجهزة الرقابية بالدولة، بالتعاون والتنسيق، داهمت أكثر من موقع، بناء على شكاوى تلقتها، وأبرزها لمحلات ومطاعم ومقاه مخالفة لقرار الإغلاق، مبينا أن رجال وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، أخذت تعهدات على ما يقارب 300 وافد لمخالفتهم القرارات الخاصة بمنع التجمعات.

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الكويت اعتقال 3 اشخاص أسلحة وذخيرة

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