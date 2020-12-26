كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، مع تفاقم تفشي المرض بسجن ودور لرعاية المسنين وكنائس، ما دفع السلطات لمناشدة المواطنين بإلغاء كل التجمعات الاحتفالية.

ووفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 1132 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، وهي حصيلة لا تبعد كثيرا عن العدد القياسي المسجل قبل يوم واحد وهو 1241 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1104 إصابات محلية و28 إصابة وافدة من الخارج.

وبحسب روسيا اليومن تتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1300 إصابة في الأسبوع الأخير.

وكانت الحكومة، تستعد إلى عقد اجتماع غدا الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في سيئول والمناطق المحيطة بها.