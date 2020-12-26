محل سياسي يمني يكشف لـ "الفجر" عوامل نجاح الحكومة اليمنية الجديدة
السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:42 م
الشحات غريب
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قال المحلل السياسي اليمني صالح أبوعوذل إن تأدية اليمن الدستوري من قبل أعضاء حكومة المناصفة (بين اليمن والجنوب)، خطوة مهمة في العودة إلى عدن لعمل على إعادة تحقيق التنمية وإيقاف الحروب التي يشنها الحوثيون وتحالف تنظيم الإخوان الإرهابي، على الجنوب.
وأضاف أبوعوذل في تصريحاىت خاصة لــ "الفجر"، بأن نجاح أول حكومة مناصفة مرتبط بشكل أساسي بمدى مصداقيتها في القيام بواجبها على أكمل وجه، بعيدا عن شعارات الاستفزاز أو اثارت غضب الجنوبيين، هي مسؤولة عن ملفات أبرزها الملف الاقتصادي، وهذا هو الأبرز.
وأشار أن نجاح الحكومة مرتبط بشكل أساسي بمدى الزام البنوك الخاضعة لسيطرة إخوان اليمن في توريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن.
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