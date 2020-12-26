تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي الاستعلام عبر موقع tk.moss الرسمي (وزارة التضامن الاجتماعي)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:17 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
Advertisements

تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي الاستعلام عبر موقع  tk.moss الرسمي (وزارة التضامن الاجتماعي)

معاش تكافل وكرامة هو برنامج يقدم الدعم المادي للمصريين أصحاب الدخل المحدود والفقراء، حيث أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ مالى شهرياً للطبقات المتوسطة، وذلك حتى يتم القضاء على الفقر وتلبية احتياجات المواطنين، وتقدم عدد كبير من المصريين على معاش تكافل وكرامة، وتم بالفعل صرف الدعم المالي المقدم من برنامج تكافل وكرامة إلى عدد كبير من الأسر المصرية التي تتوافر بها جميع الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
شهدت محركات البحث نسبة بحث عالية عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لذلك نقدم لجميع متابعينا  الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- يتم الدخول الى الرابط الخاص بالاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة (اضغط هنا).
- ثم يجب كتابة الرقم القومي.
- بعد ذلك سوف يتم ظهور صفحة بها التفاصيل الخاصة  بصرف معاش تكافل وكرامة.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة
نقدم لكم متابعينا الآن الشروط التي قامت بوضعها وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم الحصول علي معاش تكافل وكرامة.

- يشترط وجود أطفال للأسرة التي تريد التقدم إلى معاش تكافل وكرامة، ويجب أن لا يزيد عمر الأطفال عن 18عام.

- في حالة المسنين، يجب أن يزيد السن عن 65 عام.

- في حالة الإعاقة يجب تقديم تقرير رسمى بنسبة الإعاقة، ويجب أن لا تقل النسبة عن 50%.

تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي الاستعلام عبر موقع  tk.moss الرسمي (وزارة التضامن الاجتماعي)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضام معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 5 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 15 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة و 25 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

(من هنا) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي.. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل عبر tk.moss.gov.eg

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن