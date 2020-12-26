



تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي الاستعلام عبر موقع tk.moss الرسمي (وزارة التضامن الاجتماعي)





معاش تكافل وكرامة هو برنامج يقدم الدعم المادي للمصريين أصحاب الدخل المحدود والفقراء، حيث أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ مالى شهرياً للطبقات المتوسطة، وذلك حتى يتم القضاء على الفقر وتلبية احتياجات المواطنين، وتقدم عدد كبير من المصريين على معاش تكافل وكرامة، وتم بالفعل صرف الدعم المالي المقدم من برنامج تكافل وكرامة إلى عدد كبير من الأسر المصرية التي تتوافر بها جميع الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.





رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

شهدت محركات البحث نسبة بحث عالية عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لذلك نقدم لجميع متابعينا الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:





- يتم الدخول الى الرابط الخاص بالاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة ( يتم الدخول الى الرابط الخاص بالاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة ( اضغط هنا ).

- ثم يجب كتابة الرقم القومي.

- بعد ذلك سوف يتم ظهور صفحة بها التفاصيل الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة.





شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

نقدم لكم متابعينا الآن الشروط التي قامت بوضعها وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم الحصول علي معاش تكافل وكرامة.





- يشترط وجود أطفال للأسرة التي تريد التقدم إلى معاش تكافل وكرامة، ويجب أن لا يزيد عمر الأطفال عن 18عام.





- في حالة المسنين، يجب أن يزيد السن عن 65 عام.





- في حالة الإعاقة يجب تقديم تقرير رسمى بنسبة الإعاقة، ويجب أن لا تقل النسبة عن 50%.



