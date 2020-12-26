أوباميانج يستهدف رقم تيري هنري في الدوري الانجليزي
السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:00 م
محمد أيمن
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يسعى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي لتحقيق واحد من الإنجازات المميزة خلال منافسات البوكسينج داي في الدوري الانجليزي الممتاز.
وقال الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن اوباميانج شارك في منافسات البوكسينج داي مرتين من قبل ونجح في أن يسجل فيهما.
وواصل الحساب الرسمي أنه من المُمكن أن يصبح هنري أول لاعب في الجانرز يسجل في ثلاثة مناسبات متتالية في البوكسينج داي وذلك منذ الأسطورة الفرنسية تيري هنري والذي حقق نفس الإنجاز خلال الفترة من 2002 إلى 2004.
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