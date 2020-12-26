عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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لا يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي ليفربول الإنجليزي أي مبرر يجعل النجم الدولي المصري محمد صلاح يرغب في مغادرة الريدز.


وكان صلاح أدلى بتصريحات صحفية لوسائل إعلام إسبانية أكد فيها أنه منفتح فيما يخص الإنضمام لريال مدريد وبرشلونة الأمر الذي رسم علامات إستفهام حول مستقبله مع الفريق الذي إنتقل إلى قبل ثلاثة أعوام.


وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر في التصريحات إذا أردنا ذلك، لكنني أعتقد أن السبب الوحيد لمغادرة صلاح ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس".


وأضاف: "هل يوجد سبب آخر هنا؟ هذا واحد من أكبر أندية العالم. نحن ندفع أموالاً جيدة. ربما ليس الأفضل في العالم، لكننا ندفع جيدًا ولدينا ملعب مثير مع مشجعين رائعين، ولدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

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