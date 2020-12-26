عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على مواقع زعم أنها لإنتاج وسائل قتالية صارخية وبنية تحت الأرض في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، قبل قليل، إن طائراته أغارت الليلة الماضية على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية وبنية تحت أرضية بالإضافة إلى موقع عسكري تابع لحماس ردًا على إطلاق قذائف من قطاع غزة، اعترضتها القبة الحديدية.

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