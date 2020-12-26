عاجل.. فرنسا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:12 ص
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أمنية فوزي
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

هذا، وظهرت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، والتي يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.

ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

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