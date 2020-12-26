وائل الإبراشي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أعرب الإعلامي وائل الإبراشي عن سعادته بتقديم زميله الإعلامي يوسف الحسيني برنامج التاسعة بدلًا منه نتيجة إصابته بفيروس كورونا.





وقال "الإبراشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن حالته الصحية الآن جيدة ويتحسن، لافتا إلى أنه يضع الأدوية أمامه ويتعامل مع الطعام وكأنه واجب وليس متعة لكونه لا يشعر بإحساس الطعام.





ووصف الإعلامي، فيروس كورونا بأنه عدو غامض، مشيرا إلى أن أصعب شىء في المرض هو نقص الأكسجين والالتهابات التي يسببها في الرئة ولكن إلى الآن الوضع مطمئن.



