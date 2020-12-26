شبورة وأمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا:

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس بارد على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.