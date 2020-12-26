شبورة وأمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس السبت نهارًا:
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
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